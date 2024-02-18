Киркоров вернулся в федеральный эфир после "голой вечеринки"

Филипп Киркоров впервые вернулся в эфир федеральных телеканалов после участия в так называемой голой вечеринке журнала Playboy в клубе "Мутабор" в Москве.
Киркоров, как и прежде, возглавил жюри в новом сезоне шоу "Маска" на НТВ. Вместо привычно ярких нарядов он был одет в строгий костюм, отмечают телеграм-каналы. Отсутствие Киркорова на федеральных каналах после "голой вечеринки" не комментировалось.
Съемки "Маски" прошли 8 февраля, а спустя неделю после этого артист посетил Донбасс. Известно, что Киркоров был в городской больнице в Горловке, привез подарки раненым, исполнил несколько песен и выступил с речью, где заявил, что никуда не собирается уезжать.
После участия в "головой вечеринке" в декабре прошлого года Киркорова убрали с эфирной сетки всех федеральных каналов, а также вырезали кадры с участием певца из новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё".
- Вечеринка в московском клубе "Мутабор", проходившая 20 декабря 2023 года, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.
- В начале января суд в Москве приостановил на 90 суток работу ночного клуба "Мутабор". Согласно решению суда, клуб нарушил санитарно-эпидемиологические правила.
- Источники нескольких СМИ предполагают, что общественная кампания была организована из Кремля. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие.
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