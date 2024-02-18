Киркоров вернулся в федеральный эфир после "голой вечеринки"

Филипп Киркоров впервые вернулся в эфир федеральных телеканалов после участия в так называемой голой вечеринке журнала Playboy в клубе "Мутабор" в Москве.

Киркоров, как и прежде, возглавил жюри в новом сезоне шоу "Маска" на НТВ. Вместо привычно ярких нарядов он был одет в строгий костюм, отмечают телеграм-каналы. Отсутствие Киркорова на федеральных каналах после "голой вечеринки" не комментировалось.

Съемки "Маски" прошли 8 февраля, а спустя неделю после этого артист посетил Донбасс. Известно, что Киркоров был в городской больнице в Горловке, привез подарки раненым, исполнил несколько песен и выступил с речью, где заявил, что никуда не собирается уезжать.

После участия в "головой вечеринке" в декабре прошлого года Киркорова убрали с эфирной сетки всех федеральных каналов, а также вырезали кадры с участием певца из новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё".