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Гражданам России разрешили поступать на контрактную службу сразу после средней школы

Россияне начиная с 18 лет смогут заключать контракты на военную службу сразу после призыва в армию. Это положение содержится в принятом 11 апреля законопроекте, который регулирует электронные повестки и санкции для не явившихся по ним. Ранее для заключения армейского контракта требовалось отслужить как минимум три месяца срочной службы.

Внимание на поправку обратила Русская служба Би-би-си. Она находится на 43-й странице законопроекта и вносит изменения в статью 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службы".

Как уточняет The Bell, закон о службе по контракту с 18 лет был принят ещё в прошлом мае, но де-факто это было невозможно: сначала нужно было либо окончить техникум или вуз, либо отслужить три месяца срочником. Теперь же контракт сразу же после призыва смогут заключать военнослужащие, имеющие только общее образование - то есть вчерашние школьники.

  • Поправки о новых правилах призыва и вручения повесток 11 апреля были одобрены в третьем чтении Госдумой, а 12 апреля - Советом Федерации. Они добавляют новые способы оповещения призывников – заказными письмами, в электронном виде через портал "Госуслуги" и через МФЦ. Также в России формируется единый реестр военнообязанных.
  • Для неявившихся в военкомат предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд за границу, причём запрет начнёт действовать со дня, когда повестка будет считаться вручённой.

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