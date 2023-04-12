Россияне начиная с 18 лет смогут заключать контракты на военную службу сразу после призыва в армию. Это положение содержится в принятом 11 апреля законопроекте, который регулирует электронные повестки и санкции для не явившихся по ним. Ранее для заключения армейского контракта требовалось отслужить как минимум три месяца срочной службы.

Внимание на поправку обратила Русская служба Би-би-си. Она находится на 43-й странице законопроекта и вносит изменения в статью 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службы".

Как уточняет The Bell, закон о службе по контракту с 18 лет был принят ещё в прошлом мае, но де-факто это было невозможно: сначала нужно было либо окончить техникум или вуз, либо отслужить три месяца срочником. Теперь же контракт сразу же после призыва смогут заключать военнослужащие, имеющие только общее образование - то есть вчерашние школьники.