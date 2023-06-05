В Петербурге сменили главного режиссёра Александринского театра

В Санкт-Петербурге снят с должности главный режиссёр Александринского театра Николай Рощин. Ранее в его спектакле "Сирано де Бержерак" зрители усмотрели "дискредитацию российской армии". После этого запланированные показы спектакля были отменены несмотря на то, что полиция не нашла признаков правонарушения.

Художественный руководитель театра Валерий Фокин сообщил ТАСС, что новым главным режиссёром станет Никита Кобелев. Рощин, по его словам, сможет продолжить работать в театре как штатный режиссёр и сценограф. Сам Рощин заявил РБК, что пока не может сказать, примет ли он такое предложение.

Николай Рощин - заслуженный артист России, лауреат главной российской театральной премии "Золотая маска". Должность главного режиссёра Александринского театра он занимал с 2016 года.