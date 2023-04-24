Театр Наций отменил спектакль Андрея Могучего с Лией Ахеджаковой

Московский Театр Наций отменил апрельские показы спектакля "Сказка про последнего ангела". Об этом сообщается на сайте театра. Режиссёр-постановщик спектакля - Андрей Могучий, одну из ролей в нём исполняла Лия Ахеджакова.

В пресс-службе театра отмену спектаклей объяснили "техническими причинами". Ранее показы этого спектакля, запланированные на 19-20 июня, отменили в Санкт-Петербурге. Как уточняет РБК, это был последний ещё не снятый с показа спектакль с Ахеджаковой в России.

И Могучий, и Ахеджакова осуждают российское военное вторжение в Украину. В феврале прошлого года Андрей Могучий присоединился к обращению деятелей культуры и искусства с призывом остановить войну. Лия Ахеджакова неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины.

Театр "Современник", в котором Ахеджакова служила с 1977 года, в феврале отменил последний спектакль с её участием "Игра в джин". По словам актрисы, директор театра Юрий Кравец тогда объяснил, что постановку убрали из-за писем зрителей, которые осуждали антивоенную позицию Ахеджаковой. После этого актриса уволилась из театра, но продолжает гастрольную деятельность.

В апреле этого года на Ахеджакову поступил донос в Генеральную прокуратуру. Автор доноса потребовал проверить актрису по статьям о государственной измене, "дискредитации" армии России и возбуждении ненависти либо вражды. Кроме того, он просит признать актрису "иноагентом" и лишить ее государственных наград и званий.

9 апреля Министерство культуры России не продлило контракт с Андреем Могучим. Он ушёл с должности художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге, которую занимал 10 лет.