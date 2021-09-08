В Петербурге суд обязал ФСИН выплатить осуждённому свыше 600 тыс

Калининский районный суд Петербурга назначил осужденному Алексею Ануфриеву 608 тысяч рублей компенсации за плохие условия содержания в СИЗО.

Выплатить деньги должна Федеральная служба исполнения наказаний, отметили в пресс-службе судов города.

1 августа 2014 года Ануфриев был помещён в изолятор №5 в Петербурге. Впоследствии арест продлевался, и он переводился из одного следственного изолятора в другой. Всего он пробыл в них 4 года и 7 месяцев. После приговора арестованного отправили в колонию на 22 с половиной года. Он проходил по делу о наркоторговле в составе преступной группы, пишет издание "Коммерсантъ".

В жалобах на условия содержания в изоляторах Алексей Ануфриев указывал, среди прочего, что вещи первой необходимости ему не выдавали, в душ водили раз в неделю на 15 минут, зимой в камерах было холодно, ночью свет не выключали, в матрасах водились клопы, на стенах была плесень.

Возмутило его также то, что при обыске сотрудники ФСИН, по словам истца, уничтожали личные вещи, документы и фотографии, унижали его и оказывали психологическое давление.

Как утверждает Ануфриев, за время пребывания в разных изоляторах, у него ухудшилось зрение и развилось заболевание желудочно-кишечного тракта. Сам он настаивал на компенсации в размере более 3-х миллионов 300 тысяч рублей, передаёт Север.Реалии.