43% осужденных за пытки сотрудникам ФСИН и полиции дали условные сроки

Условные сроки получили 52 из 122 сотрудников правоохранительных органов, осужденных за пытки с 2000 года. При этом в половине случаев вообще не удалось добиться возбуждения уголовного дела. Об этом сообщил РБК со ссылкой на доклад Комитета против пыток.

Организация зафиксировала с 2000 года 219 фактов жестокого обращения с 291 задержанным и заключенным в семи регионах России. 122 сотрудника правоохранительных органов были осуждены, 70 - отправлены в колонии. Средний срок заключения – чуть более четырех лет. Самый строгий приговор – 14 лет строгого режима.

Большинство потерпевших были избиты. 20 процентов обратившихся к правозащитникам жаловались на пытки электрическим током, 15 процентов избивали резиновой палкой. В практике комитета встречались случаи, когда жертву пытались утопить в канале, заставляли проглотить крышку от пивной бутылки, приседать в противогазе, жгли кипятком, пытали на самодельной дыбе.

По данным комитета, в 77 процентах случаев Следственный комитет по итогам первичной проверки по жалобе на пытки отказывает в возбуждении уголовного дела. В 23 процентах дело возбуждается сразу. Как правило, это случаи, когда насилие привело к смертельному исходу, тяжкому вреду здоровью или вызвало широкий общественный резонанс. Но даже в этих случаях нет гарантии, что дело будет эффективно расследовано, отмечают правозащитники.



В докладе Комитета против пыток описаны только случаи избыточного насилия из собственной практики. Правозащитники отмечают, что, скорее всего, их статистика гораздо позитивнее ситуации по стране в целом.