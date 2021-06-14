В Петербурге вслед за Москвой вводят ограничения из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой введут новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города. С начала июня в городе не публикуется подробная статистика пандемии.



С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе; закрываются фуд-корты, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах, а также тех, где работает доставка. С двух часов ночи до шести утра прекращается работа ресторанов.

Кроме того, власти вводят новые ограничения для торговых центров. В них запрещается работа детских комнат, торговля и оказание услуг "на островках". Наполняемость кинотеатров уменьшается с 75 до 50 процентов. Максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать трёх тысяч человек. Использование масок обязательно.

В Петербурге также отменяется праздник для лучших выпускников школ "Бал медалистов". В Москве отменили общегородской праздник выпускников в парке Горького.

Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах будет запрещена продажа еды (кроме напитков).

16 июня на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится второй матч с участием сборной России. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.

Накануне в Петербурге выявили 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, приближается 451 тысяче. По этому показателю Петербург занимает второе место после Москвы.

За два дня до Петербурга об усилении COVID-ограничений объявила Москва. В городе продлили выходные до 20 июня, запретили работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, приостановили посещение зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат, а также использование «объектов городской инфраструктуры» в парках.

В России 13 июня выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом, больше половины из них - в Москве (7704). Это максимальный суточный прирост с середины февраля.