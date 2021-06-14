В Петербурге вслед за Москвой вводят ограничения из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой введут новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города. С начала июня в городе не публикуется подробная статистика пандемии.
С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе; закрываются фуд-корты, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах, а также тех, где работает доставка. С двух часов ночи до шести утра прекращается работа ресторанов.
Кроме того, власти вводят новые ограничения для торговых центров. В них запрещается работа детских комнат, торговля и оказание услуг "на островках". Наполняемость кинотеатров уменьшается с 75 до 50 процентов. Максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать трёх тысяч человек. Использование масок обязательно.
В Петербурге также отменяется праздник для лучших выпускников школ "Бал медалистов". В Москве отменили общегородской праздник выпускников в парке Горького.
Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах будет запрещена продажа еды (кроме напитков).
16 июня на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится второй матч с участием сборной России. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.
- Накануне в Петербурге выявили 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, приближается 451 тысяче. По этому показателю Петербург занимает второе место после Москвы.
- За два дня до Петербурга об усилении COVID-ограничений объявила Москва. В городе продлили выходные до 20 июня, запретили работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, приостановили посещение зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат, а также использование «объектов городской инфраструктуры» в парках.
- В России 13 июня выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом, больше половины из них - в Москве (7704). Это максимальный суточный прирост с середины февраля.
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