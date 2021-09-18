В Петербурге задержали экс-координатора штаба Навального

Бывшего кандидата в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Ирину Фатьянову задержали возле избирательного участка, сообщается в ее телеграм-канале.

В сообщении говорится, что на выходе с избирательного участка Фатьянову ждали провокаторы, которые устроили драку и начали это снимать. Полиция задержала этих людей и повезла в отдел полиции вместе с Фатьяновой.

В дни голосования Ирина Фатьянова сообщала о попытках вброса бюллетеней и о других нарушениях на избирательных участках в Санкт-Петербурге.

В начале июля партия "Яблоко" отказалась выдвигать Фатьянову на выборы в парламент Петербурга. Тогда она зарегистрировалась самовыдвиженцем, избирком разрешил ей открыть избирательный счет и начать сбор подписей. При этом сбор подписей проходил "под надзором полиции", сборщиков задерживали под разными предлогами, сообщает Север.Реалии. Когда больше половины подписей было собрано, избирком аннулировал ее выдвижение. Основанием стало то, что ранее Фатьянова возглавляла штаб Навального в Петербурге ("Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией).