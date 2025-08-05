В подвешенном состоянии. Украина и военная сделка США с НАТО

В середине июля между США и их европейскими союзниками было достигнуто соглашение, согласно которому страны НАТО купят американское оружие, включая системы ПВО Patriot и ракеты к ним, которые затем будут переданы Украине. Несмотря на то, что Германия недавно объявила о скорой передаче Киеву сразу двух таких систем, вопрос о том, действительно ли эта сделка обеспечит Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии в предстоящие месяцы войны, остается открытым.

Сделка, о которой объявили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Вашингтоне, по сути является продолжением модели, которой западные союзники Украины придерживаются с начала полномасштабного вторжения в Украину более трёх лет назад: европейцы отправляют в Киев военное оборудование, которым уже располагают, а затем пополняют свои запасы новым вооружением – в основном американским.

Главное отличие сейчас заключается в том, что европейцам придётся значительно увеличить поставки оружия Украине, поскольку администрация Трампа пока воздерживается от обещаний новой военной помощи Киеву. Сейчас из США в Украину продолжаются поставки оружия, обещанного ещё администрацией Джо Байдена.

В определённой степени европейцы нарастили производство, чтобы восполнить этот пробел. По данным базирующегося в Германии Института Киля, впервые с июня 2022 года Европа обогнала США по общему объёму военной помощи Украине: 72 миллиарда евро (83 миллиарда долларов) против 65 миллиардов евро из Вашингтона.

"Сохранить заинтересованность американцев"

Вопрос для Украины и её союзников заключается в том, насколько жизнеспособным окажется предложенный механизм. В долгосрочной перспективе европейцам придётся закупать больше оружия, так как они обязались тратить 5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону к 2034 году на саммите НАТО в Гааге в июне. Вооружение, предназначенное для Украины, станет ключевой частью этих расходов.

Дипломат одной из стран ЕС, пожелавший остаться анонимным, рассказал Радио Свобода, что июльское соглашение в Вашингтоне – это лучший способ "сохранить заинтересованность американцев в Украине в частности и в Европе в целом", поскольку США получат выгоду от ожидаемого роста европейских оборонных расходов.

Европа стремится инвестировать в собственный оборонный сектор, но на это потребуется время. Европейские лидеры решили, что как минимум в краткосрочной перспективе выгоднее закупать американское вооружение.

"Либо так, либо придется оставить Украину без оружия", – сказал Радио Свобода один из представителей НАТО, попросивший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен давать официальные комментарии.

21 июля состоялось онлайн-заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины – альянса, включающего более 50 стран, в том числе всех членов НАТО и нескольких партнёров, не входящих в Североатлантический союз. Это была первая подобная встреча после подписания соглашения в Вашингтоне. На заседании, в рамках которого координируются поставки западного вооружения Киеву, интерес к закупке американского оружия для Украины выразили до семи стран. Среди них – Канада, Бельгия, Германия, Нидерланды и некоторые скандинавские государства.

Результатом встречи контактной группы, также известной как "группа Рамштайн", стало решение о том, что Украина предоставит подробный "список пожеланий" необходимого вооружения, сосредоточив внимание, в частности, на системах противовоздушной обороны и боеприпасах. В ответ НАТО даст оценку стоимости закупки такого военного оборудования. Более чёткая картина ожидается осенью, когда группа "Рамштайн" соберётся вновь – возможно, это впервые произойдет на территории Украины.

Побороть дефицит

Главный вопрос сейчас – насколько быстро это вооружение может быть доставлено Украине. Ожидается, что европейские страны поставят в этом году 2 миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм. С началом собственного производства боеприпасов в Украине при финансовой поддержке Запада, дефицит, вызванный прекращением американского экспорта, потенциально может быть компенсирован.

С системами ПВО ситуация иная. И именно в этой сфере Украина по-прежнему остро нуждается в американском вооружении, в частности, в зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Европейская альтернатива Patriot – французско-итальянская система ПВО SAMP/T – уже поставляется в Киев, и Италия недавно объявила, что осенью отправит Украинеуже третью батарею этих ЗРК. Однако, по словам дипломатов НАТО, производство как самих перехватчиков, так и всей установки занимает больше времени по сравнению с Patriot. Кроме того, в Киеве выражают определенные сомнения в эффективности европейской системы по сравнению с американской.

Когда 14 июля Дональд Трамп и Марк Рютте вышли к прессе с объявлением о сделке, президент США упомянул, что для закупки европейскими странами и последующей передаче Украину могут быть подготовлены 17 комплексов Patriot.

На прошлой неделе Германия объявила о намерении направить две батареи Patriot в Украину в ближайшее время, однако остаётся неясным, откуда могут поступить остальные установки. В настоящее время Patriot эксплуатируют шесть европейских стран: Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания – и в этих странах опасаются, что передача комплексов Украине может оставить их собственное небо незащищённым.

Обе американские компании, являющиеся основными производителями Patriot –Lockheed Martin и Raytheon – наращивают производство, чтобы удовлетворить растущий европейский спрос. Однако Украина, находящаяся под постоянными ударами России, вряд ли почувствует эффект от этого в ближайшее время.