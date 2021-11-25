В Польше задержали подозреваемого в работе на спецслужбы России

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало 66-летнего гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Polsatnews.

По версии польских властей, задержанный работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России и действовал в ущерб интересам Польши. Свою вину он не признаёт. Подозреваемый в шпионаже был задержан 21 ноября на территории Варминско-Мазурского воеводства. Позднее суд арестовал его на три месяца. Сообщается, что при обыске в квартире задержанного были изъяты вещи и документы, которые могут доказать его шпионскую деятельность.

Спецслужбы Польши считают, что деятельность 66-летнего задержанного может быть связана с другим гражданином страны, которого обвиняют в шпионаже. В мае этого года польские правоохранительные органы задержали 43-летнего местного жителя Марчина К. По данным Агентства внутренней безопасности, он занимался сбором информации о военных структурах и польских гражданах и передавал эти данные российской разведке. Ведомство сообщило, что он признал вину по предъявленным ему обвинениям.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: