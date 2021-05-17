В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержан 43-летний польский гражданин Марчин К. Как сообщает польское Агентство внутренней безопасности, он признал вину по предъявленным ему обвинениям.

По данным ведомства, он занимался сбором информации о военных структурах и польских гражданах и передавал эти данные российской разведке.

Задержание подозреваемого в шпионаже в пользу России польские спецслужбы провели 5 мая. Суд арестовал его на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.

В середине апреля Польша объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред. Москва в ответ выслала пятерых польских дипломатов.