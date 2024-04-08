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В посольство России в Вильнюсе дважды бросили коктейли Молотова

В марте 2022 года власти Вильнюса назвали безымянную улицу, на которой находится российское посольство, улицей Героев Украины
В марте 2022 года власти Вильнюса назвали безымянную улицу, на которой находится российское посольство, улицей Героев Украины

В посольство России в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью, пишет Delfi со ссылкой на литовскую полицию.

Атаки происходят уже две ночи подряд. В результате нападений повреждена стена посольства. Кто это делает, пока неизвестно. Полиция начала расследование.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло несколько нападений на российские посольства в разных странах. В Таллинне представительство забросали яйцами. В Бухаресте в ворота посольства врезался автомобиль – после этого он загорелся.

Посольство России в Кишинёве дважды подвергалось атакам: в октябре 2022 года его забросали петардами и нанесли оскорбительные надписи на ограждение, а в августе 2023 года ворота представительства протаранил автомобиль.

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