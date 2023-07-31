В Таллине задержан Аркадий Бабченко. Он забросал яйцами посольство России

В Эстонии полиция задержала нарушителя, который забросал яйцами российское посольство в Таллине. Об этом сообщило издание Delfi.

В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный 1977 года рождения. Против него заведено дело. Статья и имя задержанного не уточняются.

Позднее выяснилось, что задержан журналист Аркадий Бабченко.

В твиттере Бабченко появилась фотография, на которой о сидит в полицейском автомобиле. с подписью: "Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату". В комментариях в фейсбуке он подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллине.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца" во время конфликтов в Чечне, сотрудничал с "Новой газетой"и другими изданиями. Он освещал в том числе и события 2014 года в Украине.

Бабченко известен как резкий критик Владимира Путина и российской политики по отношению к Украине в целом. В 2017 году он заявил, что уехал из России, опасаясь за свою безопасность.

После эмиграции он жил в Украине. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск.

В апреле Министерство юстиции России внесло Аркадия Бабченко в реестр так называемых иностранных агентов. По утверждению ведомства, Бабченко "осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ" и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

Сейчас Бабченко живёт в Эстонии и регулярно даёт интервью и проводит эфиры, в которых выступает против войны в Украине.