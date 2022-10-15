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В Приморье найден мёртвым военный комиссар

Военком Роман Малык

В Приморье найден мёртвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык. По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.

Местные СМИ сообщают, что на теле были признаки самоубийства. Об этом пишут, в частности, издания "Время перемен" и "Байкал 24".

"Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе", – пишет телеграм-канал Amur Mash.

  • 26 сентября в Усть-Илиме Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара района Александра Елисеева. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Зинин объяснил свой поступок тем, что его брату пришла повестка, а ранее на войне погиб его друг.
  • С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации их число возросло. Только 21 сентября неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае.
  • Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов "в связи с участившимися случаями нападения".

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