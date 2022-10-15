В Приморье найден мёртвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык. По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.

Местные СМИ сообщают, что на теле были признаки самоубийства. Об этом пишут, в частности, издания "Время перемен" и "Байкал 24".

"Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе", – пишет телеграм-канал Amur Mash.