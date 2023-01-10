"Проект": глава Сбербанка владеет инвестфондом в Люксембурге

Глава Сбербанка Герман Греф владеет люксембургским инвестиционным фондом Altera Capital, общий объём которого в разные годы мог достигать 500 миллионов долларов. Официально руководит структурой бывший руководитель аппарата российского правительства Кирилл Анросов, бывший коллега Грефа. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Журналисты проанализировали оказавшиеся у них документы и выяснили, что среди руководителей Altera Capital значится гражданин Германии и Швейцарии Филипп Киндт. Он также работал с Грефом, а затем стал его другом.

По данным "Проекта", владельцем Altera Capital указана страховая компания Swiss Life. К ней имеет отношение трастовый фонд Evolution Trust, бенефициаром которого является Евгений Новицкий. Собеседники издания называют его доверенным лицом Грефа. Позднее собственником фонда через офшорную компанию стал Андросов.

Расследователям удалось изучить завещание Андросова. В нём говорится, что офшор, который владеет Altera Capital, в случае смерти чиновника, на 80% переходит другому офшору – Halco. Он принадлежит семье Грефа, утверждает "Проект".

В расследовании также говорится, что годовой доход Грефа мог составлять 16 миллионов долларов. Этого недостаточно для капитала, аккумулированного в трастах.