Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В районе "Северного потока" зафиксировали сейсмоактивность

Утечка газа в Балтийском море, 26 сентября 2022 года

В Финском заливе, в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга, произошли 5 сейсмических событий неясной природы. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на сейсмологический институт в Хельсинки.

Сейсмические волны, которые могут быть вызваны землетрясениями, взрывами, оползнями, горными и дорожными работами, сейсмограф уловил на прошлой неделе. В четверг были зафиксированы 4 события, в пятницу – одно. Все они имели одинаковую интенсивность. Причины случившегося геодезисты не указывают.

В районе сейсмоактивности проходит нитка газопровода "Северный поток", но точное расстояние до трубопровода не определено.

  • Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Её вызвали повреждения "Северного потока".
  • В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода "Северный поток – 1" и одна из двух труб газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор "Газпром" начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
  • "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введён в эксплуатацию.
  • По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.
  • Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что "Северный поток – 1" был взорван в нескольких местах.
  • Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG