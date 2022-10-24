В районе "Северного потока" зафиксировали сейсмоактивность

В Финском заливе, в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга, произошли 5 сейсмических событий неясной природы. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на сейсмологический институт в Хельсинки.

Сейсмические волны, которые могут быть вызваны землетрясениями, взрывами, оползнями, горными и дорожными работами, сейсмограф уловил на прошлой неделе. В четверг были зафиксированы 4 события, в пятницу – одно. Все они имели одинаковую интенсивность. Причины случившегося геодезисты не указывают.

В районе сейсмоактивности проходит нитка газопровода "Северный поток", но точное расстояние до трубопровода не определено.

Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Её вызвали повреждения "Северного потока".

В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода "Северный поток – 1" и одна из двух труб газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор "Газпром" начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.

"Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введён в эксплуатацию.

По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.

Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что "Северный поток – 1" был взорван в нескольких местах.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.

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