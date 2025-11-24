В Республике Сербской на выборах побеждает соратник Милорада Додика

В Республике Сербской - одной из составных частей Боснии и Герцеговины - на выборах президента по итогам подсчета бюллетеней с 99,72% участков побеждает Синиша Каран – кандидат от "Союза независимых социал-демократов" (СНСД) и соратник бывшего президента Милорада Додика, который вынужден был досрочно покинуть свою должность из-за приговора суда.

По данным ЦИК Боснии и Герцеговины, Каран получил 50,30% голосов, его основной соперник, кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша – 48,37%.

Всего в выборах президента Республики Сербской принимали участие шесть кандидатов, остальные четыре не набрали даже 1% голосов.

Синиша Каран и руководство СНСД (лидером партии является Милорад Додик) заявили о его победе еще вечером 23 ноября. В СДП заявили, что не признают итоги выборов и намерены их оспорить, пишет "Настоящее Время".

Избранный президент Республики Сербской будет исполнять обязанности только до октября 2026 года, когда в Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы.

Полномочия Милорада Додика, избранного президентом в октябре 2022 года, были прекращены в августе 2025 года. Это произошло после того, как в феврале 2025 года суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил его к году лишения свободы и запретил ему заниматься политикой в течение шести лет по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Додика, сторонника провозглашения независимости Республики Сербской, поддерживающего тёплые отношения с российским президентом Владимиром Путиным, признали виновным в том, что в 2023 году он подписал законы, приостанавливающие действие решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и представителя ООН по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

Додик заявлял, что не подчинится решению суда, впоследствии, однако, был достигнут компромисс - Додик избежал тюремного заключения, но покинул свой пост. Кроме того, Соединённые Штаты сняли с него и членов его семьи санкции, наложенные на него ещё в 2017 году.