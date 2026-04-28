В результате атак на Запорожскую и Сумскую области есть раненые

Российские войска в ночь на 28 апреля запустили по Украине 123 беспилотника, из них было сбито 95, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье в результате атаки ранены двое мужчин 40 и 45 лет. Оба они находятся в состоянии средней тяжести.

Российские военные также нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской поселковой общины в Сумской области, заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По её сведения, были повреждены детский сад и несколько жилых домов. К медикам обратились четыре человека.

В одном из населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области были атакованы два сельскохозяйственных предприятия. Огонь охватил складские помещения для хранения зерна, возгорание впоследствии было ликвидировано. В Черниговском районе после ударов по частному сектору горели жилые дома и хозпостройки, сообщили местные экстренные службы.

Российские военные на протяжении полномасштабной войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине.

