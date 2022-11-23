В результате обстрела больницы в Украине погиб новорождённый

В результате очередных обстрелов Украины погибли трое человек, в том числе новорождённый. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Ночью российская армия "ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы" города Вольнянска Запорожской области, заявили в Офисе президента. Под обстрелами погиб мальчик двух дней от роду, его мать осталась жива.
Кроме них в результате ударов пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Работы по разбору завалов продолжаются.
Также в Офисе президента сообщили, что российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Ракеты попали в жилой дом и поликлинику, частично разрушена местная школа. Под обстрелами погибли двое прохожих.
Украинская армия освободила Купянск от российских войск в сентябре 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы городов, заявив, что Россия "ответит за всё зло, которое принесла в нашу страну".
Россия обстрелы пока не комментировала.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
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