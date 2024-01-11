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В результате удара по гостинице в Харькове ранены более 10 человек

Удар по гостинице в Харькове, 10 января 2024 года
Удар по гостинице в Харькове, 10 января 2024 года

Вечером 10 января российская армия обстреляла Харьков – пострадали 12 человек, один находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. МЧС Украины и областная прокуратура сообщают о 13 пострадавших.

Десятерым раненым потребовалась госпитализация. По информации Синегубова, удар – предварительно, двумя ракетами С-300 – пришёлся по гостинице, где в момент атаки находились более 30 гражданских лиц. Здание получило повреждения, на парковке загорелись несколько автомобилей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть турецкие журналисты, а кроме гостиницы повреждены жилые дома, автосалон и производственное предприятие.

Национальная полиция Украины уточнила, что двое раненых – журналисты турецкого агентства "Анадолу". По факту удара по гражданскому объекту возбуждено дело о нарушении законов и обычаев войны.

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