В РФ приостановили работу Botkin.AI из-за возможного вреда пациентам

Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинского ИИ-инструмента – системы Botkin.AI, которая помогала врачам выявлять рак на ранних стадиях, анализируя снимки компьютерной томографии. Об этом узнал "Коммерсантъ".

Причиной приостановки ведомство назвало "угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан". Сейчас проводится проверка производителя – разработчика "Интеллоджик".

В компании, которая управляет фондом Минпромторга и является одним из инвесторов разработчика, заявили, что какая-либо угроза жизни и здоровью пациентов "полностью исключена". Там сказали, что "Интеллоджик" находится "в процессе технической реорганизации", поэтому регистрацию его продукта и приостановили.

В 2020 году "Интеллоджик" объявил об интеграции Botkin.AI в медучреждения Москвы, но в мэрии утверждают, что система в столичных клиниках не используется, пишет "Коммерсант". Помимо Москвы, продукт применяли в ЯНАО, Нижнем Новгороде, Мурманске и Туле – об этом сообщается на сайте ИИ-инструмента.

Технологии искусственного интеллекта в российской медицине используются пока ограниченно. В мэрии Москвы рассказали, что в местных клиниках в рамках эксперимента работает больше 50 ИИ-сервисов, выявляющих признаки патологий по различным клиническим направлениям.