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В России на антивоенных акциях задержаны еще не менее 148 человек

Задержания активистов в Петербурге

Во многих российских городах в среду, 2 марта, продолжились акции против военных действий России на территории Украины.

По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан властями России "иноагентом"), были задержаны около 150 человек в 11 городах. Из них в Москве не менее 67 задержанных активистов, в Санкт-Петербурге в отделения доставили 16 человек, в Екатеринбурге - 21.

"ОВД-Инфо", публикуя сведения по задержанным, пишет, что их в каждом отделении может быть больше, но проект приводит лишь имена тех людей, о которых ему достоверно известно.

В Петербурге участники акции собрались вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщал, что были задержаны не менее ста человек. Одновременно агентство отмечало, что не располагает комментариями полиции.

Протестные выступления в среду также проходили в Челябинске, Новосибирске, Кургане, Перми, Иркутске, Красноярске, Тамбове и Иванове.

В среду оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в социальных сетях Навального. "Если – для прекращения войны – мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", – сказано в тексте.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С того дня в разных городах России проходят антивоенные акции. На них, по сведениям "ОВД-Инфо", задержаны около семи тысяч человек.

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