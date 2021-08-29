В Великом Новгороде с выборов сняли двух кандидатов за связь с Навальным

В Великом Новгороде суд отменил регистрацию на выборы двух кандидатов в депутаты областной думы от партии "Яблоко" Максима Никитина и Романа Максимова, пишет "7х7".

Поводом стало их участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального 23 января, которое суд расценил как связь с экстремистским сообществом. Во время акции протеста Никитина и Максимова задержали. Позже Максимова арестовали на 12 суток, а Никитину присудили 20 часов обязательных работ.

По закону о поддержке "экстремистских организаций" сняли с выборов нескольких бывших региональных руководителей штабов Навального, среди них Ирина Фатьянова из Петербурга, Виолетта Грудина из Мурманска, Александр Черников из Калининграда (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и ликвидированы).

Помимо руководителей штабов суды снимают с выборов волонтеров, активистов и действующих депутатов. В Калининграде на выборы не допустили экс-сторонников штаба Навального Ивана Лузина и Рагнара Рейна. В Москве суд снял с выборов в Госдуму псковского политика Льва Шлосберга и главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина.