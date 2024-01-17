В России открылся музей с "вещами украинцев из городов в зоне СВО"

В городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа России открылся "Тепло для солдата Z", в котором в качестве экспонатов выставлены "бытовые вещи украинцев из городов в зоне специальной военной операции (так в России называется война в Украине)".

Как сообщает издание NEFT, в музее, в частности, представлены книги на украинском языке, автомобильные номера, ордена и удостоверения личности. Предметы, как утверждается, были привезены с войны "волонтёрами".

На интернет-странице организатора выставки, Союза морских пехотинцев Нефтеюганска, говорится, что "экспонатов пока не много, но музей будет пополнятся".

В свою очередь руководитель Союза морских пехотинцев Денис Грибков заявил, что выставка призвана "показать важность общей с украинцами истории" и "рассказать о братстве народов".

В сообщениях о выставке не уточняется, как дарители музею получили выставляемые экспонаты. Российские военные неоднократно обвинялись в мародёрстве на занятых территориях Украины. Только за первые три месяца полномасштабного вторжения россияне отправили домой 60 тонн посылок, рассказывалось в расследовании "Медиазоны".