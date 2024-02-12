В России отменены концерты группы "Слот", она в "списке запрещённых"

В России отменены подряд три концерта рок-группы "Слот". Музыканты сообщили в своём инстаграме, что февральские концерты в Тамбове, Пензе и Тольятти не состоятся "по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора". Рок-группа упоминается в списке артистов, чьи выступления признаны властями нежелательными.

Московская группа "Слот" играет в стиле альтернативный рок с 2002 года.

В начале февраля сотрудники Администрации президента выдали промоутерам и продюсерам обновленный список запрещённых музыкантов. В нем уже 77 российских артистов и групп. Новый список из 50 имен опубликовала "Медуза" со ссылкой на независимые друг от друга источники в музыкальной индустрии. Предположительно, артистов преследуют за их высказывания против войны в Украине и политических репрессий в России. В списке упоминается и "Слот".

Как уточняет издание Sota, музыканты группы не высказывались напрямую против войны. В Украине "Слот" внесён в список пособников российской агрессии "Миротворец" из-за того, что группа давала концерты в Крыму после его аннексии Россией. Однако музыканты высказывали свою гражданскую позицию по другим вопросам: например, в 2019 году группа выступала в Шиесе для экоактивистов, выступавших против строительства свалки.