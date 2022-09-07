В России перестали публиковать полные данные о лесных пожарах

Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана", которое занимается мониторингом лесных пожаров в России, в сентябре перестало публиковать статистику с начала года. Ранее, по данным учреждения, в Хабаровском крае за двое суток исчезли 33 пожара, которые местные власти отказались тушить.

Теперь на сайте учреждения публикуется лишь информация за сутки. По последним сведениям о лесопожарной обстановке на 31 августа 2022 года, в России горело более 53 тысяч гектаров леса, а с начала года огонь прошёл более 3,3 миллиона лесных гектаров.

Судя по последним данным, все обнаруженные пожары тушили, хотя ранее власти различных регионов не раз отказывались бороться с огнём из-за "экономической нецелесообразности".

По сведениям Авиалесоохраны, на 12 августа в Хабаровском крае было зафиксировано 33 пожара общей площадью почти 650 тысяч гектаров – ни один из них не тушили. Через двое суток, 14 августа, все 33 пожара из таблицы исчезли. За то же время площадь лесных пожаров в Якутии, от тушения которых отказались местные власти, в таблице сократилась почти в десять раз. При этом статистику на 13 августа Авиалесоохрана не выложила: вместо неё появляются файлы за другие числа (сейчас – от 30 августа).