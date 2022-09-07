В России перестали публиковать полные данные о лесных пожарах

Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана", которое занимается мониторингом лесных пожаров в России, в сентябре перестало публиковать статистику с начала года. Ранее, по данным учреждения, в Хабаровском крае за двое суток исчезли 33 пожара, которые местные власти отказались тушить.
Теперь на сайте учреждения публикуется лишь информация за сутки. По последним сведениям о лесопожарной обстановке на 31 августа 2022 года, в России горело более 53 тысяч гектаров леса, а с начала года огонь прошёл более 3,3 миллиона лесных гектаров.
Судя по последним данным, все обнаруженные пожары тушили, хотя ранее власти различных регионов не раз отказывались бороться с огнём из-за "экономической нецелесообразности".
По сведениям Авиалесоохраны, на 12 августа в Хабаровском крае было зафиксировано 33 пожара общей площадью почти 650 тысяч гектаров – ни один из них не тушили. Через двое суток, 14 августа, все 33 пожара из таблицы исчезли. За то же время площадь лесных пожаров в Якутии, от тушения которых отказались местные власти, в таблице сократилась почти в десять раз. При этом статистику на 13 августа Авиалесоохрана не выложила: вместо неё появляются файлы за другие числа (сейчас – от 30 августа).
- В 2021 году в мире сгорело 9,3 миллиона гектаров лесов – площадь, равная территории Португалии. Из них более пяти миллионов гектаров приходится на Россию. По сравнению с 2020 годом, площадь сгоревших лесов в России увеличилась на 31%. Эксперты частично связывают это с длительными периодами жары.
- Сейчас режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён на всей территории Рязанской области, дым от пожаров которой в августе дошёл до Москвы, и в муниципальных образованиях Ивановской и Нижегородской областей.
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