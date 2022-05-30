Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России доступ к сайту правозащитного центра "Мемориал". Ранее ведомство добилось ликвидации юридического лица организации.

Доступ к сайту правозащитного центра был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, — передаёт государственное агентство ТАСС. Что именно стало поводом — не сообщается.

ПЦ "Мемориал" был ликвидирован по обвинениям в неисполнении законодательства о маркировке так называемых иностранных агентов. Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма". Правозащитники отрицают обвинения в свой адрес.