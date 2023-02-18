В России подготовили тестовую версию обширной базы о военнообязанных

В России предстоящей весной могут опробовать тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных. Об этом пишет проект Faridaily, отмечая, что пробная версия уже готова, а формально базу планируется запустить в 2024 году.
Новый ресурс будет содержать сведения от прописки, номеров телефонов и состояния здоровья военнообязанных до их данных с бирж труда. Такая база позволит властям быстрее отправить на фронт нужное им количество граждан, в том числе закрыв перед ними границы и найдя их по городским видеокамерам слежения, говорится в публикации.
Faridaily напоминает, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ "О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета". Согласно указу, Минцифры должно "обеспечить формирование" системы, содержащей сведения как о россиянах, состоящих на воинском учете, так и тех, кто обязан встать на учет, но не сделал этого.
Работа по оцифровке данных военкоматов "худо-бедно" выполнена, хотя пока база работает со сбоями, рассказали изданию работник IT-компании, видевший созданную базу, и сотрудник Военного комиссариата Москвы. По словам одного из собеседников, только в Москве над оцифровкой бумажных документов работали сотни людей.
В пресс-службе Минцифры журналистам отказались давать комментарий, сказав, что это сведения "для служебного пользования".
Тестовую версию базы по военнообязанным могут опробовать весной, если Кремль решится объявить новую волну мобилизации, отмечает издание.
- 21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на войну в Украине. По официальным данным, на службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ будет действовать, но не для призыва, а для решения других военных задач - каких именно, он не уточнил.
- В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023 года Кремль может объявить о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могут призвать до 500 тысяч человек.
- 14 февраля стало известно об отвее министерства обороны России на запрос депутата псковского законодательного собрания Артура Гайдука по поводу того, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать. "В случае признания указа о мобилизации утратившим силу, призванные в армию во время специальной военной операции и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством", - заявили в оборонном ведомстве.
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