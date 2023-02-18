В России подготовили тестовую версию обширной базы о военнообязанных

В России предстоящей весной могут опробовать тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных. Об этом пишет проект Faridaily, отмечая, что пробная версия уже готова, а формально базу планируется запустить в 2024 году.

Новый ресурс будет содержать сведения от прописки, номеров телефонов и состояния здоровья военнообязанных до их данных с бирж труда. Такая база позволит властям быстрее отправить на фронт нужное им количество граждан, в том числе закрыв перед ними границы и найдя их по городским видеокамерам слежения, говорится в публикации.

Faridaily напоминает, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ "О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета". Согласно указу, Минцифры должно "обеспечить формирование" системы, содержащей сведения как о россиянах, состоящих на воинском учете, так и тех, кто обязан встать на учет, но не сделал этого.

Работа по оцифровке данных военкоматов "худо-бедно" выполнена, хотя пока база работает со сбоями, рассказали изданию работник IT-компании, видевший созданную базу, и сотрудник Военного комиссариата Москвы. По словам одного из собеседников, только в Москве над оцифровкой бумажных документов работали сотни людей.

В пресс-службе Минцифры журналистам отказались давать комментарий, сказав, что это сведения "для служебного пользования".

Тестовую версию базы по военнообязанным могут опробовать весной, если Кремль решится объявить новую волну мобилизации, отмечает издание.

21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на войну в Украине. По официальным данным, на службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ будет действовать, но не для призыва, а для решения других военных задач - каких именно, он не уточнил.

В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023 года Кремль может объявить о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могут призвать до 500 тысяч человек.

14 февраля стало известно об отвее министерства обороны России на запрос депутата псковского законодательного собрания Артура Гайдука по поводу того, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать. "В случае признания указа о мобилизации утратившим силу, призванные в армию во время специальной военной операции и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством", - заявили в оборонном ведомстве.

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