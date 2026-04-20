В России признали "нежелательным" Европейский молодежный форум

Генпрокуратура России объявила деятельность European Youth Forum "нежелательной" на территории страны. Как утверждают в ведомстве, с начала полномасштабного вторжения в Украину, организация "организация продемонстрировала откровенно враждебную позицию по отношению к России".

В Генпрокуратуре заявили, что форум на своих ресурсах "распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию, изображая нашу страну как "внешнего агрессора и оккупанта, бросающего вызов глобальной системе безопасности".

Европейский молодежный форум был создан в 1996 году в Брюсселе. Это крупнейшее в Европе объединение, представляющее интересы более чем 100 молодежных организаций и советов.

В реестре так называемых нежелательных организаций в России находятся Радио Свобода, престижные университеты, среди которых Стенфордский, Йельский и Калифорнийский. Кроме того, "нежелательными" в России признаны многие гуманитарные организации. Всего в реестре находится более двухстот организаций.

За участие в деятельности так называемой нежелательной иностранной или международной организации грозит уголовным делом с наказанием в виде штрафа до полумиллиона рублей либо принудительных работ на срок до четырех лет.