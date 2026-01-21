Ссылки для упрощенного доступа

В России в 2025 году рекордно выросло число разыскиваемых

В РФ рекордно выросло количество людей, скрывающихся от спецслужб, следствия и суда. К концу 2025 года по всей России таких скрывающихся было 114 408 человек, свидетельствуют данные МВД, которые обнаружила "Вёрстка". Это почти на 31 тысячу 400 человек больше, чем годом ранее. То есть за год число разыскиваемых увеличилось на 37,8 процента, показав рекордный рост как минимум за последние 17 лет.

Для сравнения, за 2024 год число разыскиваемых в базе МВД увеличилось только на 5,1 процента (на 4 тысячи человек). Причём это был первый раз за последние 16 лет, когда число людей в розыске начало расти. С 2008 года оно регулярно сокращалось: если в 2008 году в розыске находились 225,8 тысячи человек, то к концу 2023 года – только 79 тысяч.

Ранее специалист по российской правоохранительной системе, профессор Факультета свободных искусств и наук в Черногории Кирилл Титаев в разговоре с "Вёрсткой" связывал резкий рост числа разыскиваемых с изменением миграционной политики и запуском "реестра контролируемых лиц".

