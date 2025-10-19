Правозащитники сообщают о массовых облавах на призывников в Москве и Санкт-Петербурге. По примерным подсчетам, около 50 человек в субботу незаконно задержали и увезли на призывные пункты, одного из них – оставили там на выходные до понедельника. Родственники задержанных рассказали редакции Сибирь.Реалии о том, что задержания проводили, даже несмотря на наличие документов, подтверждающих отсрочку от призыва. Задержанным угрожали статьей об уклонении от прохождения службы и принуждали подписывать контракт.

"Наручники и угрозы тюрьмой"

Алексея, сына Анны (имя изменено для безопасности собеседницы), держали в призывном пункте около семи часов.

– Его остановили на станции "Баррикадная", он был готов, все документы при себе – предъявил паспорт, медицинские справки о том, что весной, когда повестка приходила, он был в больнице. Они отобрали у него документы (что уже незаконно!) и силой повели в машину, увезли на Угрешскую (единый призывной пункт военкомата Москвы), там отобрали телефон, – рассказывает Анна. – Держали больше семи(!) часов, хотя 4 часа – предел. Вообще, незаконно даже на 4 часа задерживать призывника – все документы у него были при себе. Ему максимум могли выдать направление на комиссию и сразу отпустить. У нас уже есть медотвод – у Леши проблемы с сердцем, это непризывной диагноз. Но когда его выпускали, ему выдали направление на новую медкомиссию. И посмеялись – мол, посмотрим, признают ли твой диагноз действующим. У меня мороз по коже – конечно, я вижу сообщения, как срочников заставляют подписывать контракт. У них же одна задача – сделать из срочника контрактника и отправить убивать и умирать. Сын еще не в армии, а на Угрешской на него так надавили, что он признается, мол, был бы неподготовленным, во все бы поверил и подписал, – говорит Анна.

Она говорит, что еще не решила, будет ли подавать жалобу на незаконное задержание. Сам Алексей (имя изменено) сообщает о том, что в комиссариате ему угрожали сроком по статье об уклонении от службы, если он не подпишет контракт.

– Сначала все отобрали – документы, лекарства, телефон. Подержали пару часов, а потом как давай прессинговать – вот ты уклонист, ты ща сядешь на пару лет, там тебя будут пытать 24/7, пока не подпишешь. Сначала спорил с ними – мы меддокументы вовремя отправили, медотвод оформили, я никакой не уклонист. Потом замолчал, они отстали. Через час приходит с бумагами – подписывай на новую комиссию направление. Я смотрю – это контракт. Сколько они таким способом облапошили?! – возмущается Алексей. – Я, конечно, не подписал, хотя они давили и никого ко мне не допустили.

Только на выходе ему выдали телефон с десятком пропущенных звонков от матери и направление на новое медосвидетельствование.

Сестра другого задержанного призывника сообщает о задержании своего брата-студента на той же станции московского метро. Его тоже отвезли на единый призывной пункт, где требовали подписать контракт.

– Давление, конечно, было сумасшедшее [чтобы подписал контракт], я не знаю, как он справился, сейчас лежит, ни с кем не разговаривает. У него сейчас академ в универе, но мы подстраховались и добиваемся альтернативной гражданской службы, иск уже в суде. Брат им об этом говорил, но они ничего не собирались проверять – уклонист и все, выбирай: тюрьма или армия. Пытались прямо там контракт заставить подписать. Когда он перестал на них реагировать, выдали ему новую повестку на конец октября, заставили там расписаться и отпустили. Конечно, никуда он не пойдет. Даже в суд пойдет мама, она его представитель. Мы сейчас боимся его выпускать даже на улицу. Хоть из города его увози – они же по камерам распознают, – говорит сестра призывника Ольга (имя изменено для безопасности собеседницы).

По данным антивоенного движения "Идите лесом", полиция в Москве ловит призывников на станциях "Баррикадная" и "Волжская". Задержанным говорят, что они "в розыске", даже если у них с собой документы об отсрочке от призыва.

Одного из призывников задержали до понедельника, говорят правозащитники. Его родным сообщили, что поданный ими в июле иск о прохождении альтернативной службы был отклонен еще в августе, но семья не получала никаких повесток и уведомлений.

– Вчера в метро его поймали полицейские, сказали, что он в розыске, увели сначала в отделение, потом в военкомат на Угрешскую и сказали, что оставляют его до понедельника там как минимум. Сегодня он разговаривал с юристами в военкомате, ему сказали, что иск был отклонен еще в августе. Никаких уведомлений об этом нам не поступало, – цитирует родных задержанного собеседник Сибирь.Реалии из "Идите лесом".

Другая жалоба поступила от призывника с непризывным диагнозом.

– "С документами на руках задержали на станции метро "Волжская" и отправили на Угрешскую. Из метро забрали сотрудники полиции, хотя у меня непризывные болезни. Сижу на станции метро "Волжская" в обезьяннике. Везут на Угрешскую с непризывным диагнозом и документами на руках. Пока что на Угрешке, сейчас будут комиссии", – цитируют панические сообщения задержанного "Идите лесом". Позже призывника отпустили, но с направлением на "уточнение документов" на Яблочкова в единый призывной пункт.

Еще одного жителя Москвы полицейские увезли сначала в ОВД, затем в военкомат.

"Я в 14:40 спускался в метро Баррикадная, и на станции меня задержали сотрудники полиции, потребовали документы и отвели в комнату полиции. Сказали, что проверяют постановку на воинский учет и "убирают из базы уклонистов", иначе "ты даже одной станции не успеешь проехать, тоже остановят". После заполнения каких-то бумажек сказали, что сейчас приедет наряд из районного ОМВД и повезут в дежурную часть дальше проверять документы. Сейчас меня повезут в военкомат Тверского района", – успел сообщить родным призывник и пропал со связи.

Правозащитники предупреждают, что к сезонным облавам следует приготовиться заранее и советуют для скорого освобождения в случае задержания соблюдать три ключевых условия.

– Должно быть юридическое основание, чтобы избежать призыва. Призывников освобождали во время жестких облав прошлой осени, если у них были уже оформлены отсрочка или уже поданное, но еще не рассмотренное заявление на альтернативную гражданскую службу. Или серьезное заболевание – по которому уже есть медотвод или хотя бы подтвержденный документами диагноз. Важно носить все эти документы с собой всегда! Передать их после задержания не всегда возможно. Даже если успели на родных доверенность оформить, – предупреждает правозащитник Алексей (полное имя редакция скрывает для безопасности собеседника). – Второе: будьте уверены в своей позиции – не хочу в армию и все. У полицейских и сотрудников военкоматов не так много времени и сил, чтобы продавливать каждого призывника дольше нескольких часов. Угрозы сроком по статье об уклонении (даже если призывник действительно не подстраховался медотводом или АГС) не более, чем угрозы – по статье обычно дают штраф (если ранее не привлекался по другой уголовной статье). Чем активнее продолжать сопротивляться, тем больше шансов на освобождение! Активное сопротивление в рамках закона, конечно, нападать ни на кого не нужно. И третье – на всякий случай – доверенность на родных все же оформить. Да, адвокатов, юристов и родственников редко пускают в единый призывной пункт и вообще не пропускают на сборный пункт. Но родственники, бывало, находили другие пути воздействия. Подготовьте близких, чтобы они были готовы в случае ЧП бороться за ваше освобождение, требовать встречи с сотрудниками военкоматов или военными следователями.

По примерным подсчетам трех правозащитных групп, только в Москве и Санкт-Петербурге в октябре этого года были незаконно задержаны примерно 50 человек призывного возраста.

– Этот процесс уже идет с жесткими нарушениями – применение спецсредств, обманы, угрозы. Кампанию прошлого призыва мы называли самой жесткой за последние пять лет. Текущая может ее переплюнуть, – констатирует Алексей.

Между тем российские власти предпринимают все усилия, чтобы выполнить план по призыву. Призывников обяжут в срок 30 дней явиться в военкомат по электронной повестке. Такие поправки принял комитет Госдумы по обороне. Поправки вносятся в принятый в первом чтении законопроект о круглогодичном воинском призыве. Выданной повестка (в отличие от традиционной бумажной) считается с даты её размещения в воинском реестре. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Призывникам в Москве, в Марий Эл, а также в Рязанской и Сахалинской областях в этом году рассылают только электронные повестки. Как сообщили Daily Storm в Госдуме, призывники будут направлены на срочную службу не в зону СВО, но в приграничные с Украиной области.

Что еще изменится в 2026 году в связи с призывом:



🟠 Повестки теперь действуют 30 дней по всей стране. Раньше их могли назначать на любую дату, ограничивая выезд за границу.



🟠 Пересмотр решений о призыве теперь обязаны рассматривать за 5 дней. Ранее заявления часто игнорировались.



🟠 Действие призыва распространяется на всю страну — переехать в другой регион, чтобы избежать службы, больше нельзя.



🟠 Расширен список решений без явки призывника: отсрочка, освобождение и воинская обязанность можно получить дистанционно.



🟠 Круглогодичный призыв стартует с 1 января 2026 года, но фактическая отправка в армию остаётся весной и осенью. Призывники могут вызываться на медкомиссии и заседания в любое время.