В России возбудили не менее 114 уголовных дел о донатах ФБК

В России было возбуждено уже не менее 114 уголовных дел по статье о финансировании экстремистской деятельности в связи с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такие подсчёты приводит "Медиазона". По данным издания, за девять месяцев 2025 года года в суды поступило уже больше дел, чем суммарно за три предыдущих года: в 2022 году таких уголовных дел было всего два, в 2023 году – четыре, в 2024 году – 27, а в 2025 году – 55. Всего в суды поступило 81 дело, по 79 из них уже вынесены обвинительные приговоры, остальные дела находятся на стадии следствия.

Основанный Алексеем Навальным ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией летом 2021 года.

Более 80% осуждённых по делам о донатах ФБК получили наказание, не связанное с лишением свободы, как правило это штрафы. В частности, на 300 тысяч рублей был оштрафован математик Волков, отец одного из руководителей ФБК Леонида Волкова. 14 человек приговорили к реальным срокам, в том числе троих заочно, отмечает "Настоящее Время".

Решение суда о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу 4 августа 2021 года. На следующий день фонд запустил сбор пожертвований через сервис Stripe, утверждая, что он безопасен. "Медиазона", однако, отмечает, что сотрудникам силовых структур всё же удалось найти идентификаторы, которые указывают на то, что переводы делались именно ФБК.