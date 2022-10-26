Военно-следственный отдел в Будённовске Ставропольского края начал проверку в отношении прихожан Церкви святой троицы Сергея Тарасова и Максима Дроздова по статье об отказе от участия в боевых действиях. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Тарасова и Дроздова мобилизовали 24 сентября. В военной части они написали рапорты об отказе ехать на войну в Украину по религиозным убеждениям. Их опросила военная комендатура, военная полиция и военная гарнизонная прокуратура.

Чиков опубликовал фото официального запроса врио военкома к пастору церкви с просьбой пояснить, какой статус в ней имеет Тарасов.

Часть статьи, по которой проводится проверка в отношении Тарасова и Дроздова, появилась в уголовном кодексе после объявления мобилизации россиян на войну в Украине. Чиков отмечает, что она применяется впервые.