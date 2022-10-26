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Следственный комитет начал проверку двух верующих за отказ уезжать на войну

Мобилизованные россияне

Военно-следственный отдел в Будённовске Ставропольского края начал проверку в отношении прихожан Церкви святой троицы Сергея Тарасова и Максима Дроздова по статье об отказе от участия в боевых действиях. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Тарасова и Дроздова мобилизовали 24 сентября. В военной части они написали рапорты об отказе ехать на войну в Украину по религиозным убеждениям. Их опросила военная комендатура, военная полиция и военная гарнизонная прокуратура.

Чиков опубликовал фото официального запроса врио военкома к пастору церкви с просьбой пояснить, какой статус в ней имеет Тарасов.

Часть статьи, по которой проводится проверка в отношении Тарасова и Дроздова, появилась в уголовном кодексе после объявления мобилизации россиян на войну в Украине. Чиков отмечает, что она применяется впервые.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России. Путин ожидает, что мобилизация завершится к началу ноября.
  • Согласно Конституции России, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, он имеет право на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). На официальном портале "Объясняем.рф" сказано, что АГС в период мобилизации не предусмотрена. Однако эксперты считают, что отказ в замене военной службы на гражданскую незаконен, так как "конституцию никто не отменял".

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