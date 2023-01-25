В России вдвое выросло число преступлений с оружием и взрывчаткой

За прошедший год в России заметно возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. Статистику опубликовала Генеральная прокуратура. По её данным, За 11 месяцев 2022 года на территории России оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и имитирующие их устройства использовались незаконно 5546 раз. Больше было только в 2015 году, когда прокуратура отчиталась о 6300 подобных преступлениях.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства фигурируют в 289 зарегистрированных преступлениях. Это на 108% больше, чем в 2021 году. На транспорте произошло 4 преступления с использованием взрывчатки, тогда как в 2021 году таких случаев не было вообще.

Издание "Вёрстка" полагает, что такой вклад в статистику после начала военного вторжения России в Украину, а затем объявления в стране мобилизации могли внести участившиеся поджоги военкоматов и административных зданий с помощью коктейлей Молотова, а также подрывы железнодорожных путей. Количество преступлений террористического характера, к которым следственные органы относят поджоги военкоматов, выросло в 2022 году на 35,5% — с 575 до 779 случаев.

Оружие тоже использовалось чаще, чем обычно. Большое количество преступлений с использованием оружия совершалось военнослужащими.