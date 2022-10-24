В России выросло количество приговоров за убийства в армии

В России выросло количество приговоров по делам о случайных убийствах в армии из-за неправильного обращения с оружием. За первые 6 месяцев этого года вынесли 1 приговор, а во втором — уже 7. По 3 делам приговоры пока не вынесены. Об этом сообщает "Вёрстка".

Обычно военные суды в год выносили по 2-3 приговора по таким делам, отмечает издание.

По данным "Вёрстки", подсудимые говорили, что не хотели убивать сослуживцев. Некоторые признавались, что хотели напугать сослуживцев или пошутить над ними.

Большинство случайных убийств приходятся на области, граничащие с Украиной, и южные регионы.

Автор телеграм-канала "Военный омбудсмен", бывший военный прокурор Максим Гребенюк в разговоре с "Вёрсткой" объяснил рост числа случайных убийств в армии тем, что в этом году "военнослужащие сплошь вооружены" и не все из них правильно обращаются с оружием. Вместе с тем Гребенюк допустил, что убийства совершаются из-за конфликтов, но обставляются как нарушения правил безопасности.