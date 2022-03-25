В России заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi

Роскомнадзор заблокировал литовский сайт новостного портала Delfi, сообщает проект "Роскомсвобода".

Сначала Центральный районный суд Калининграда постановил заблокировать одну публикацию, где сообщалось о потерях российской армии в результате вооруженного вторжения в Украину. В тот же день суд постановил заблокировать весь сайт. Точная причина блокировки пока неизвестна, так как сайт суда недоступен.

Delfi – сеть новостных интернет-изданий в странах Балтии. Порталы Delfi публикуют информацию на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках.