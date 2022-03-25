В России заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi

Роскомнадзор заблокировал литовский сайт новостного портала Delfi, сообщает проект "Роскомсвобода".
Сначала Центральный районный суд Калининграда постановил заблокировать одну публикацию, где сообщалось о потерях российской армии в результате вооруженного вторжения в Украину. В тот же день суд постановил заблокировать весь сайт. Точная причина блокировки пока неизвестна, так как сайт суда недоступен.
Delfi – сеть новостных интернет-изданий в странах Балтии. Порталы Delfi публикуют информацию на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
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