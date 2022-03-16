В России заблокирован сайт издания "Кавказский узел"

Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Кавказский узел" по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля – в этот день российские войска начали вторжение в Украину.

В заявлении редакции говорится, что блокировка не остановит работу журналистов, и издание продолжит работать. "Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно", – говорится в публикации.

16 марта также стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас". 11 марта видеохостинг объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. "Спас" после блокировки заявил о переходе в Rutube, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.