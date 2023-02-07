В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа, передал "Интерфакс" со ссылкой на данные службы.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки

ограничения доступа к страницам и сайтам в интернете, доступ к сайту mhg.ru в России ограничен. По чьему требованию ресурс был внесён в реестр запрещенной в стране информации, не указано, отмечает "Интерфакс". Агентство обратилось в РКН за комментарием.

На блокировку сайта правозащитной организации во вторник обратил внимание и проект "Роскомсвобода". Он тоже отмечает, что причины решения неизвестны, как и то, по требованию какого органа оно было принято.

В конце прошлого месяца Мосгорсуд по иску городского управления Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу - старейшую из действующих в России правозащитных организаций. В своём иске министерство юстиции утверждало, что МХГ нарушает закон об общественных объединениях, занимаясь своей деятельностью вне московского региона. Ведомство также указывало, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства. В МХГ заявили, что обжалуют решение о ликвидации.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу – Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.