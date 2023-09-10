В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор вновь заблокировал сайт старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы (МХГ). Также заблокированы ресурсы движения "Ковчег", помогающего уехавшим из страны. Мониторинг блокировок ведёт "Роскомсвобода".

По данным активистов, также заблокированы сайты Эстонского национального телерадиовещания, организации "Христиане против войны" и еще целый ряд порталов.

Как отмечает "Роскомсвобода", причиной стали материалы с критикой войны и высказывания в поддержку Украины.

Ранее в воскресенье стало известно о блокировке студенческого медиа "Гроза". Издание публикует новости и материалы на общественно-политические темы, уделяя особое внимание проблемам учащихся в российских регионах, пишет Север.Реалии.