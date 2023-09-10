В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор вновь заблокировал сайт старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы (МХГ). Также заблокированы ресурсы движения "Ковчег", помогающего уехавшим из страны. Мониторинг блокировок ведёт "Роскомсвобода".
По данным активистов, также заблокированы сайты Эстонского национального телерадиовещания, организации "Христиане против войны" и еще целый ряд порталов.
Как отмечает "Роскомсвобода", причиной стали материалы с критикой войны и высказывания в поддержку Украины.
Ранее в воскресенье стало известно о блокировке студенческого медиа "Гроза". Издание публикует новости и материалы на общественно-политические темы, уделяя особое внимание проблемам учащихся в российских регионах, пишет Север.Реалии.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России были заблокированы десятки независимых СМИ, публиковавшие информацию, которая отличается от официальных заявлений властей и подконтрольных им СМИ.
- В конце января нынешнего года Мосгорсуд по иску городского управления Минюста ликвидировал МХГ. В своём иске министерство юстиции утверждало, что правозащитная группа нарушает закон об общественных объединениях, занимаясь своей деятельностью вне московского региона. Ведомство также указывало, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.
Форум