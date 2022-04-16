В России заблокирован сайт журнала "Люди Байкала"

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России заблокировал сайт журнала "Люди Байкала". Об этом редакция сообщила в твиттере.

Блокировка произошла без предупреждения. Поводом для неё стало распространение "недостоверной информации". К какому именно материалу возникли претензии изданию не сообщили, утверждают в редакции.

Проект "Люди Байкала" – авторский интернет-журнал. Он стал выходить в начале 2020 года. Большинство материалов посвящено событиям и людям в Сибири и Забайкалье. Последнее время издание публиковало материалы о войне с Украиной, соблюдая при этом требования российского законодательства, и о тех, кто не поддерживает российское вооружённое вторжение на территорию соседней страны.