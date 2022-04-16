В России заблокирован сайт журнала "Люди Байкала"

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России заблокировал сайт журнала "Люди Байкала". Об этом редакция сообщила в твиттере.
Блокировка произошла без предупреждения. Поводом для неё стало распространение "недостоверной информации". К какому именно материалу возникли претензии изданию не сообщили, утверждают в редакции.
Проект "Люди Байкала" – авторский интернет-журнал. Он стал выходить в начале 2020 года. Большинство материалов посвящено событиям и людям в Сибири и Забайкалье. Последнее время издание публиковало материалы о войне с Украиной, соблюдая при этом требования российского законодательства, и о тех, кто не поддерживает российское вооружённое вторжение на территорию соседней страны.
- После начала войны с Украиной 24 февраля в стране значительно усилилась цензура. С первых дней войны Роскомнадзор стал рассылать в СМИ уведомления о необходимости удаления контента о боевых действиях армии.
- Власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы". Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось. "Новая газета" после двух предупреждений Роскомнадзора приостановила деятельность.
- Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону за так называемые фейки о действиях российской армии.
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