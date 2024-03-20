В России заблокированы сайты изданий Sota и SotaVision, а также "Мемориала"

В России в среду заблокировали сайты изданий Sota и SotaVision, а также Центра защиты прав человека "Мемориал". "Роскомсвобода" отмечает, что заблокированы они вместе со всеми своими доменами и субдоменами. Решение о блокировке, вероятно, принято Генеральной прокуратурой России и исполнено Роскомнадзором.
В пресс-службе Роскомнадзора признали, что сайты Sota были заблокированы "за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции", передаёт РБК. "Специальной военной операцией" в российских документах называют войну в Украине. Недостоверной государственные органы признают любую информацию о войне, не совпадающую с официальными сводками Министерства обороны.
В самом издании Sota заявили, что не получали никаких уведомлений о блокировке. Редакция сообщила, что продолжит работу, и впредь будет предлагать читателям свои материалы с возможностью просматривать их через VPN.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети Facebook, Instagram и Twitter (сейчас – X), а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок россияне используют VPN-сервисы, которые тоже регулярно блокируют российские власти.
Форум