В России зарегистрирована вакцина "Спутник М" для подростков

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России. Она также сообщила, что в гражданский оборот вакцина "Спутник М" поступит уже в конце декабря. Президент Владимир Путин предложил подумать о создании вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

19 ноября власти Москвы рассказали о клинических испытаниях вакцины "Спутник М". Первый компонент вакцины в рамках клинических исследований получили 400 подростков. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что по предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной. 11 ноября в Москве начался третий этап клинических исследований вакцины: 2,4 тысячи участников должны получить вакцину, а 600 человек - плацебо.