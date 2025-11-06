В России завели первое дело за поиск "экстремистских материалов"

В Свердловской области завели первое в России административное дело по обвинению в "поиске заведомо экстремистских материалов".

Протокол составили в Каменск-Уральске на молодого человека, сообщает в четверг издание It’s My City со ссылкой на адвоката Сергея Барсукова.

По словам юриста, молодой человек наткнулся в интернете на информацию об украинском полке "Азов" и воюющем на стороне ВСУ "Русском добровольческом корпусе". Он просмотрел ее, но, как утверждает Барсуков, "посчитал для себя неприемлемой". Сведения о том, что его подзащитный просмотрел "запрещенную" информацию, оператор связи передал в ФСБ. О каком конкретно операторе идет речь, адвокат не уточнил.

Сергей Барсуков отметил, что в материалы дела вошли две "картинки" и допрос обвиняемого, в котором "не отражен не прямой, ни косвенный умысел" совершать преступление. По мнению Барсукова, сотрудники силовых структур оказывали на обвиняемого психологическое давление.

6 ноября прошло второе заседание по делу. Представители ФСБ и МВД, которых вызывали как свидетелей, на слушание не явились. Суд удовлетворил ходатайство Барсукова и вернул дело в полицию для исправления неточностей.

Закон о штрафах за поиск "экстремистских материалов" был подписан президентом Путиным в конце июля и вступил в силу 1 сентября. Против его принятия выступали, в том числе, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, депутаты от КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России", а также Z-блогеры и военкоры, напоминает "Новая газета Европа".

