Предчувствие вечной войны. Блогеры – о достройке тоталитаризма

1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые репрессивные законы. Например, за поиск "экстремистских материалов" в Интернете россиян будут штрафовать. Также будут штрафовать за рекламу VPN и других средств обхода блокировок, запрет "иноагентам" заниматься образовательной и просветительской деятельностью. Книжные магазины уже предупредили, что за продажу книг "иноагентов" их лишат муниципальных льгот и запретят поставлять книги в школы и библиотеки. Блогеры не сомневаются, что власть на этом не остановится.

Александр Морозов:

С 1 сентября - условно - начинается жизнь политической системы в РФ после ее "причесывания" в первой половине года. Ожидания возможной приостановки войны позади, Кремль отказался от прекращения огня и показывает инициаторам "сделок", что будет "вечная война". Редакции политических телеграм-каналов почистили и переподчинили. Иноагентов лишили вообще всякой возможности открывать рот, книги изымают из библиотек и магазинов, чтобы все эти многочисленные ранее лучшие в стране писатели, музыканты, режиссеры и др. - вообще исчезли из поля зрения и не упоминались как "существующие". Население должно официально перейти на государственный мессенджер и его приложения, а все остальное - подпольно и дома, накрывшись одеялом. Система доносительства, в том числе и публичного, вышла на проектные обороты - любой должен сам себя контролировать и перестать даже в узком кругу пытаться обсуждать что-либо, что может быть властями объявлено "экстремистским". Сроки за дискредитацию, умаление, оскорбление всего государственного удвоены и утроены. быстро достраиваются системы глубокого сбора и анализа данных о повседневных действиях граждан в цифровой среде. Построена и вторая - "позитивная" - сторона тоталитаризма: население должно творчески благоустраивать свою жизнь, петь веселые песни, снимать кино, меньше есть ананасов, но без нытья изобретать новые полезные блюда из репы и наполнять позитивными эмоциями любые государственные формы.

Иначе говоря, тоталитаризм практически достроен. Гражданин может на свой страх и риск ковырять гвоздиком дырку в этой стенке, может забиться в дружеские кружки, может что-то там при фонарике читать в темное время суток, но он должен помнить, что один неудачный шаг и восемь с половиной лет по обвинению в терроризме.

Спрашивают: долго ли эта увлекательная политическая система просуществует?

Понятно, что "вечная война" не может быть вечной в буквальном смысле. Но она вечная, поскольку она раздвигает границы времени и пространства каждый день, пока она идет. Тоталитаризм ведь и является формой остановки социального времени и конструированием "социальной вечности". Будет ли путинизм стоять еще 10 или еще 50 лет? Изнутри "вечности" на этот вопрос нет ответа.

Проект Blueprint подготовил список написанных «иноагентами» книг, которые нужно купить, пока они не исчезли из продажи.

Александр Эткинд:

Как я понимаю, дебильная цензура запретила не только Внутреннюю колонизацию, но и остальные мои книги, изданные НЛО, Лимбахом, Временем и наверно еще кем-то. Ладно, спрос на электронные копии только увеличится, а их не запретишь. Книги в этом запрещенном списке — лучшее из того что создала предвоенная российская мысль. Так оно и останется.

Николай Митрохин:

Мою книгу "Очерки советской экономической политики" в этом издании внесли в список 24 книг "иностранных агентов", которые можно будет купить до 1 сентября 2025 г., а потом захлопывается "железный занавес". Причём не только для россиян в РФ, но и для тех, кому она интересна за рубежом - российские издательства просто не смогут их продавать. Так вот, тут нет просьбы "поддержите автора" - автор свои авторские уже давным-давно получил. Я даже не уверен что моя или некоторые другие книги из этого списка продаются в бумажном формате, издательства давно поняли перспективу их допечатывания и возможно торгуют только электронными версиями. Это действительно просто "последний звонок". Когда и где эти книги будут переизданы и доступны хотя бы для внероссийской аудитории, и сколько тогда будут стоить - Бог весть.

Перед вступлением в силу новых правил издательства, выпускавшие книги «иноагентов», устроили распродажу полузапрещенных изданий. Читатели продемонстрировали солидарность.

Пришли за всей русской молодой поэзией

Книги запрещают, а писателей преследуют. Большой резонанс вызвало задержание в Петербурге молодого поэта Кирилла Яковлева, публикующегося под псевдонимом Гликерий Улунов. Его отправили в СИЗО на два месяца после обыска по делу о «побуждении к самоубийству», обнаружив в одном из его текстов «пропаганду суицида и извращений».

Дмитрий Кузьмин:

В официальных сообщениях Улунов назван создателем поэтического проекта «Флаги» — это само по себе неправда, но означает, что пришли за всей русской молодой поэзией.

Валерий Шубинский:

Некоторое время назад я предполагал, что Уродам (будем называть их так) нет дела до безденежных элитарных проектов, потому что они все меряют деньгами. До сих пор так и было.

Но, видимо, они узнали, что есть люди, которые занимаются своим сложным и непонятным делом, а их мелко видят, и решили показать свою силу. Удар решили нанести по молодежи, потому что видят исходящую от нее угрозу. Это удар не по «актуальной поэзии» (они не знают, что это такое), а по всему странному и непонятному

То, как удар нанесен - очередной сигнал: «мы можем сделать что хотим без всяких ограничений и без повода». Вопрос: как относиться к существам, ведущим себя так? Как к землетрясению или к болезнетворному микробу. Можно стать менее досягаемвм для заразы, можно примириться с жизнью в большей опасности, но нельзя договориться с микробом, соблюдая его правила. Потому что правил нет. Никаких. Я весь день сегодня исходил ненавистью, пока не подумал, что ненавидеть можно людей, а это вообще не люди, даже животными назвать их - большая честь. Это чумные бациллы, с виду похожие на людей.

Проект «Флаги», с которым сотрудничал Улунов, после его задержания самоликвидировался, а другие ресурсы принялись стирать его произведения. Как утверждается, это было сделано по совету адвоката, но не все сочли такую тактику оправданной.

Maria Shtern:

В ответ на задержание Гликерия Улунова «поэтическое сообщество» решило частью отменить задержанного, а частью самоотмениться целиком (ушли в оффлайн как минимум «Флаги» и «Химера»; впрочем, «Флаги», вместе с предъявляемым Улунову конкретным текстом доступны легко через Wayback Machine, «Химера» — нет).

Мне кажется, это факт куда более прискорбный, чем очередное задержание. (…

Остаётся неясным, зачем вообще было заниматься бесплатной поэзией и публицистикой, если люди готовы от нее целиком отказаться по любому мрачному дуновению, без каких-либо конкретных предъявленных им претензий. Ведь все же это на какой-то иной статус претендовало, нежели персональные записи в бложеках

Наблюдатели не сомневаются, что от курса на истребление последних остатков свободомыслия и «вечную войну» российские власти не отступят.

Виктор Шендерович:

Путин просто тянет время до своей смерти - вот и вся его стратегия.

Он хочет умереть на свободе, что в его случае означает: при власти.

Путин, поставивший всё на войну, просто тянет время до своей смерти

Власть эта уже намертво связана с войной и её производными - поэтому он и не выпустит Россию (по крайней мере, не выпустит добровольно) из тошнотворного круга всей этой скрепной дряни - синдрома осажденной крепости, бессменных коней на переправе, затянутых поясов, подвига дедов и прочих исторических подлогов, позволяющих морочить голову населению и держать его в бесправии на "патриотических" основаниях.

Он и сам уже в заложниках у тёмной массы, которую расшатал своим имперским гипнозом. Что делать с миллионом мужчин, уже вошедших во вкус безнаказанного и хорошо оплачиваемого убийства?

Война нужна Путину не для достижения внешнеполитических целей, а как самоцель - простое и надёжное средство потянуть ещё свое нелегитимное правление, после четверти века почти абсолютной власти над Россией.

Войну против Украины Путин, разумеется, не выиграет - это стало понятно через пару недель после начала авантюры. Но его сволочной волей Украина будет врагом России еще несколько десятилетий после того, как развязавший войну наконец сдохнет. Россия эти же несколько десятилетий будет приходить в себя, в разрухе и смутном времени, как после Ливонской войны другого умельца воевать с Западом...

И это еще оптимистический вариант, потому что направо от нас по географической карте имеется Китай, у которого здоровенный кусок российской территории (и уж поболее Крыма) давно пририсован на той самой карте...

Стратегически Россия проиграла за четверть века почти все, что можно: экономику, статус в мире, легитимность, будущее детей, достоинство, разум...

Она проиграла и продолжает проигрывать, а Путин всё выигрывает и выигрывает, ей на погибель. Причём - что особенно поучительно - главным образом на погибель тех, кто сегодня, громко или молчаливо, поддерживает его политику. Это их дети и внуки платят за кровавую лубянскую игру в "Зарницу" - и ведь это только начало платы.

Никакой военной победы России, при текущих раскладах, нет и быть не может- и Путин, поставивший всё на войну, просто тянет время до своей смерти. Переверните шахматную доску, посмотрите на позицию его глазами - и вы сами увидите очевидные ходы. Единственные ходы, почти без вариантов. Он будет качать бабло из Запада, растлевать и покупать, тянуть время, манипулировать "полезными идиотами" - и воевать, воевать...

После какой-то передышки и народных гуляний по случаю пирровой победы над Украиной обязательно последуют новые "распятые мальчики" и новая защита соотечественников - в Калининграде ли, Приднестровье... Бог весть.

Путину нужна война, и она будет, пока будет он.