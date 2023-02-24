В российских городах появляются стихийные антивоенные мемориалы

В городах России в годовщину начала войны с Украиной появляются стихийные антивоенные мемориалы.

В Москве жители города, некоторые с детьми, возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Рядом дежурит полиция, но активности не проявляет. Полицейские попросили дворника убрать букеты, но пришедшие к памятнику москвичи положили новые.

На Пушкинской площади в центре российской столицы полицейские выборочно проверяют прохожих.

В Ленинградской области бизнесмен Дмитрий Скурихин, известный тем, что расписывает стены своего магазина протестными лозунгами, провёл одиночный пикет с плакатом "Прости, Украина". Скурихин проходит по уголовному делу по статье о так называемой дискредитации российской армии.

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Там установлены фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра, а также плакат "Нет путинской войне".

В Екатеринбурге задержаны активисты "Молодежного Яблока", ранее собиравшиеся провести антивоенную акцию у памятника жертвам политических репрессий "Маски скорби". Дорогу туда с утра перекрыла полиция.

У Поклонного креста на Каштаке в Томске поставили цветы, перевязанные желто-голубой лентой, и табличку с надписью "Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022". Сотрудники полиции дежурят на местах, куда могут приходить с акциями местные жители, но о массовых задержаниях пока не сообщается.

В Иркутске задержали женщину, которая вышла в антивоенный пикет

Антивоенные мемориалы также появились в Новосибирске у памятника Тарасу Шевченко и Мурманске. Горожане принесли туда цветы и детские игрушки.