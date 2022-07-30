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В российских школах появятся классные часы о "ценностях российского общества"

Урок истории, школа в селе Богословка Омского района

С 5 сентября в российских школах появятся классные часы, посвященные "ценностям российского общества", закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления президента по общественным проектам Сергея Новикова.

По его словам, в августе Министерство просвещения проведет конференции с классными руководителями, чтобы те могли сами проводить со школьниками классные часы под названием "Разговоры о важном".

В стратегии национальной безопасности России традиционным ценностям посвящен один из разделов. В документе говорится, что к таким ценностям относятся, в частности, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с начала нового учебного года, с 1 сентября, школьники будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг. Он также предложил начать преподавать историю в школе с 1 класса.

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