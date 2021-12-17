В Кировском районном суде Ростова-на-Дону назначена служебная проверка в связи с публикацией приговора по делу о коррупции, в котором упоминается наличие российских военных на украинской территории, контролируемой сепаратистами. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на анонимный источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

По словам собеседника издания, в проверке участвует областной судебный департамент. Проверяющие будут выяснять обстоятельства публикации, говорит он. В чём могут быть законные претензии к выложенному документу, собеседник "Знака" не сообщил.

В вынесенном в ноябре приговоре обвинённый в посредничество во взятке житель Ростовской области заявил, что занимался организацией поставок продовольствия российским военным, размещённым в украинской части Донбасса. Речь шла о 1300 тоннах груза раз в две недели: это значительный объём, достаточный для снабжения как минимум двух дивизий, или приблизительно 26 тысяч человек, подсчитал корреспондент Радио Свобода. По словам обвиняемого, за санитарное состояние груза отвечали военные Южного военного округа.

Россия всегда отрицала присутствие своих военных на территории Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя документ, предположил, что он был составлен с ошибкой. Агентству РБК в суде заявили, что слова о военных – это показания подсудимого, а суд "не может менять показания подсудимого". Однако из текста приговора ясно следует, что эти слова не ставились судом под сомнение и учитывались при рассмотрении дела.

После публикаций прессы документ исчез с сайта суда. Блогеру Рустему Адагамову там заявили, что это техническая ошибка. Однако через сутки документ не восстановлен.