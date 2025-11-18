В Румынии из-за удара РФ по танкеру в Украине эвакуировали людей

Власти Румынии во вторник заявили, что был потушен возникший в результате российского удара пожар на танкере для перевозки сжиженного газа на реке Дунай на территории Украины. Из-за пожара всего в сотнях метров от румынской границы власти Румынии распорядились эвакуировать жителей нескольких населённых пунктов.

18 ноября некоторым жителям разрешили вернуться в свои дома, но пока не всем, поскольку по-прежнему существуют опасения относительно возможного взрыва на судне. Пока закрытой остаётся деревня Плауру, расположенная всего в 200 метрах от места пожара.

Танкёр "Ордина" загорелся утром 17 ноября после того, как российские военные атаковали беспилотниками порт Измаил на Дунае. По данным Минобороны Румынии, на этот раз российские БПЛА не входили в воздушное пространство страны, однако опасения взрыва на судне принудили Румынию эвакуировать жителей.

Члены экипажа судна под турецким флагом, как сообщается, были эвакуированы, пострадавших не было.