Румынская авиация перехватила дрон в своём воздушном пространстве

Военная авиация Румынии перехватила беспилотник в национальном воздушном пространстве, сообщает Antena 3 CNN. Два истребителя F-16 в субботу вечером по местному времени поднялись с авиабазы Фетешти для мониторинга ситуации на границе с Украиной после российских ударов по украинской инфраструктуре на Дунае.

Через несколько минут жителям северной части района Тулча (восток страны, у устья Дуная) направили оповещение о риске падения объектов из воздушного пространства. Ещё через несколько минут F-16 зафиксировали дрон, который они сопровождали до района в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке, где он пропал с радаров.

Беспилотник не пересекал жилых зон и не представлял непосредственной угрозы для населения. Сейчас обстановку продолжают контролировать средства радиолокации Минобороны и дежурная авиация, уточняет телеканал.

Позже в районе Килии (канал не уточняет — речь идет о румынском селе Килия-Веке или украинском городе Килия в Одесской области) обнаружили обломки российского беспилотника. В воздух дополнительно подняли два F-16 с базы Борча. Минобороны решает, как долго они останутся в небе.

Инцидент с дроном в румынском воздушном пространстве произошёл на фоне вторжения 10 сентября в воздушное пространство Польши почти двух десятков российских беспилотников. Варшава обвинила Россию в провокации.

Российские военные заявили, что наносили удары по западным регионам Украины, но подчеркнули, что атаковать объекты на территории Польши не планировалось. Россия утверждает, что беспилотники, которые использовались для ударов по Украине имели дальность полёта 700 километров и не могли достичь польской территории.





Больше новостей Радио Свобода: