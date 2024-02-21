В Туве разрешили убивать бездомных собак

Верховный Хурал Тувы единогласно одобрил законопроект, разрешающий убивать бездомных собак, признанных "социально опасными".

Законопроект позволяет убить бездомное животное при наличии у него "устойчивого агрессивного поведения". Такое поведение должен установить "специалист в области ветеринарии", говорится в законе. Решения о судьбе животного будет принимать специальная комиссия. Из каких людей она будет состоять, не сообщается.

Также законом предусмотрена "возможность создания и использования пунктов временного содержания животных".

Ранее убивать бездомных животных разрешили в республике Алтай, Бурятии, Забайкальском крае, в Магаданской области и на Чукотке.

В июле 2023 года российские регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат) или утвердить свои методы. Это произошло на фоне регулярных призывов региональных властей, в частности Сибири и Дальнего Востока, разрешить отстрел или усыпление бездомных собак.

Убийство бездомных животных противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными, считают эксперты. Среди прочего документ закрепляет отношение к животным как "к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания" и предписывает "воспитание у населения нравственного и гуманного к ним отношения".